الهلال السعودي.. موعد مباراة الزعيم ودينامو كييف الودية فى ختام معسكر النمسا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الاول بنادي الهلال السعودي مع نظيره دينامو كييف الأوكراني في المباراة الودية الأخيرة بمعسكر النمسا استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

موعد مباراة الهلال السعودي وديناموكييف الودية اليوم

و يستضيف ملعب النمسا مباراة الهلال ودينامو كييف الودية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة فى المواجهة الختامية للزعيم قبل المشاركة بالبطولة العربية.

قائمة الهلال السعودي لمعسكر النمسا

عبد الله المعيوف، سلمان الفرج ، ياسر الشهراني ، سالم الدوسري ، محمد البريك ، ناصر الدوسري ، محمد العويس،عبد الإله المالكي ، محمد كنو ، متعب المفرج ، محمد جحفلي ، خليفة الدوسري ، على آل البليهي ، صالح الشهري، عبد الله الحمدان ، حبيب الوطيان ، سعود عبد الحميد ، مصعب الجوير، حمد اليامي، عبد الله رديف، أحمد آل جييع، سعد الناصر ، محمد القحطاني، محمد الخبيري،معاذ فقيهي، موسي ماريجا، آندري كاريلو، ميشيل ديلجاو .

و أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع البرتغالي خورخي خيسوس، لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل الأرجنتيني رامون دياز.