3 مباريات تفصل الأهلى عن مشهد الختام فى الإيجيبشن ليج.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة بالدورى المصرى اليوم الأربعاء أمام حرس الحدود، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى طريقه نحو تحقيق الانتصار رقم 26 فى مسابقة الدورى، بعدما حسم الدورى رقم 43 بشكل رسمى واستعاد الدرع الذى غاب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين.

وعكف الجهاز الفنى للأهلى على تجهيز لاعبيه لمباراته ضد حرس الحدود، حيث واصل الفريق الأحمر تدريباته دون راحة عقب انتهاء مباراته أمام المقاولون العرب التى فاز بها برباعية مقابل هدف.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل فى هذا الإنجاز لمدربه السويسرى مارسيل كولر، الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التى شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.





مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

الأهلى vs حرس الحدود.. الليلة

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلى

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصرى vs الأهلى