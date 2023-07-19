شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطالب بزيادة الحضور الجماهيرى بنهائى كأس الرابطة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النادى المصرى بيانا رسمياً يطالب من خلاله بزيادة أعداد الحضور الجماهيرى فى نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والذى يجمع المصرى وسيراميكا يوم السبت المقبل على استاد برج العرب.

وجاء بيان المصرى كالتالي:

عقد مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على، جلسة عاجلة مساء أمس الثلاثاء وامتدت للساعات الأولى من صباح اليوم، وعقب الجلسة عبر المجلس عن استيائه من القرار الأخير لمجلس إدارة رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بطرح عدد محدود من التذاكر لجماهير النادى المصرى لحضور مباراة نهائى النسخة الثانية من بطولة كأس الرابطة والتى ستجمع بين المصرى وسيراميكا، حيث نفدت جميع التذاكر المطروحة فى دقائق قليلة وهو ما تسبب فى حالة عامة من السخط الجماهيرى لدى جماهير النادى المصري.

وأكد مجلس الإدارة أن قرار الرابطة بتخصيص هذا العدد المحدود لجماهير المصرى رغم المناشدات والخطابات الرسمية العديدة من إدارة المصرى للرابطة ولكل الجهات المعنية بأهمية زيادة أعداد التذاكر لتلبية رغبات جماهير المصرى فى حضور المباراة يؤدى لحدوث بلبلة فى الأوساط الجماهيرية.

جماهير بورسعيد كان من شأنها إضافة رونق خيالى لنهائى تلك البطولة الوليدة، والتى كانت ستشهد زحفا جماهيريا هائلا من جماهير المصرى مما يُضفى مزيدا من القيمة التسويقية على تلك البطولة.

وأهاب مجلس الإدارة بكل الجهات المعنية داخل أجهزة الدولة المصرية العظيمة بالتدخل العاجل والفورى للقيام بدورها فى عودة الهدوء إلى الأوساط الجماهيرية والاستجابة لطلب إدارة النادى المصرى وذلك بزيادة عدد التذاكر المطروحة فى ظل سيطرة أمنية محكمة من قبل أجهزة وزارة الداخلية القادرة على تأمين الجماهير فى أى من الاستادات المصرية وخاصة ستاد برج العرب والذى استضاف على مدار السنوات الماضية العديد من المباريات المصيرية لمنتخبات مصر الوطنية وأنديتها بكامل السعة وفى كل سهولة ويسر.

وفى النهاية فإن مجلس إدارة النادى المصرى يضع نفسه فى حالة انعقاد دائم لمتابعة كل تطورات الموقف ولاتخاذ القرار المناسب الذى يضمن حقوق النادى المصرى وجماهيره، كما يؤكد المجلس أيضا ورئيسه كامل أبو على على اتجاه النية لعدم حضور المباراة تضامنا مع جماهير المصرى العظيمة التى تم منعها من حضور المباراة.