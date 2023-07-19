شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور الزوجات والأبناء.. تفاصيل احتفالية تتويج الأهلى بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الأهلى مع حرس الحدود باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى.

وتشهد نهاية مباراة اليوم بين الأهلى وحرس الحدود احتفالية تسليم درع الدورى والاحتفال بعودة البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة فى آخر موسمين، لاسيما بعد الاتفاق بين الأهلى واتحاد الكرة على تأجيل استلام درع الدورى لحين الانتهاء من مباراته ضد حرس الحدود بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

ومن المقرر أن تحضر الاحتفالية عائلات لاعبى الأهلى سواء زوجاتهم وأبنائهم أو أباء وأمهات وأشقاء اللاعبين لمشاركتهم فرحة التتويج باللقب العائد لخزائن القلعة الحمراء فى موسم تاريخى توج فيه المارد الأحمر بكل البطولات على الصعيد المحلى والأفريقى.

وقرر كولر اصطحاب كل لاعبى الأهلى المقيدين بالقائمة بمن فيهم المصابين لحضور مباراة حرس الحدود للاحتفال بالدرع.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 81 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ62 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ9 أهداف فقط.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 19 لقاء وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقتا شباكه 44 هدفا وهبط رسمياً لدورى القسم الثانى.