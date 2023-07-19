شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء إعارة كريم الديب ومحمد كوكو مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على رحلة الثنائى محمد كوكو وكريم الديب لاعبى الإسماعيلى مع الدراويش بنهاية مباريات الدورى المصرى، حيث يعود الثنائى لنادى سيراميكا والاتحاد السكندرى. ولعب كوكو والديب فى صفوف الإسماعيلى هذا الموسم على سبيل الإعارة وظهر الثنائى بشكل مميز طوال مباريات الدورى. فى سياق آخر طالب مسئولو النادى الإسماعيلى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأصفر بالبحث عن عرض للرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويرفض مسئولو الإسماعيلى فكرة استمرار صالح جمعة فى صفوف الدراويش بالموسم الجديد كونه لم يقدم أى إضافية فنية لفريق الكرة رغم إمكانياته الفنية والبدنية المتميزة بجانب كثرة إصاباته فى الموسم الأخير. وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع صالح جمعة لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع سيراميكا فى سبتمبر 2022.

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