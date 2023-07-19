شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام حرس الحدود.. لطفى حارسا وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع حرس الحدود باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام حرس الحدود مكون من

حراسة المرمى: على لطفى

خط الدفاع: على معلول - ياسر إبراهيم - رامى ربيعة - محمد هانى

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدى أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسى تاو - محمد شريف

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 81 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ62 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ9 أهداف فقط.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 19 لقاء وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا وهبط رسمياً لدورى القسم الثانى.