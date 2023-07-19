شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 27 يوليو بالصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، على بدء فترة الإعداد للموسم الجديد 2023 /2024 يوم الخميس 27 يوليو الجارى، بمشاركة الصفقات الجديدة التى أبرمها فى الفترة الحالية.

ومنح أحمد سامى، لاعبى سموحة 10 أيام راحة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

ويجهز أحمد سامى تقريره الفنى للاعبى سموحة لتقديمه لمجلس إدارة سموحة باللاعبين الراحلين والباقيين معه فى الموسم المقبل، وموقف اللاعبين المعارين من الأندية الأخرى، والمراكز التى يحتاج لتدعيمها من أجل تجهيز الفريق بشكل قوى للموسم الجديد.

ويشارك اللاعبون الجدد فى بداية فترة الإعداد للفريق السكندرى وهم المغربى عبد اللطيف بن قسو ومحمود وحيد بجانب محمد مغربى ومصطفى سعد ميسى اللذين تم تجديد إعارتهم من الأهلى.

ونجح فرج عامر، رئيس نادى سموحة، فى تجديد التعاقد مع أحمد سامى لمدة موسم جديد لقيادة الفريق السكندرى الموسم المقبل بعد النتائج الرائعة التي قدمها مع الفريق ونجح في العبور بالفريق من صراع الهبوط.

ووقع أحمد سامى وجهازه على عقود التجديد لمدة عام، وهم كل من مؤمن زكريا وصلاح أمين وأحمد حسن مكى مساعدين، عبد البارى المليجى مدير إدارى، عادل محجوب نائب المدير الإدارى، وعادل زكى مساعد المدير الإدارى، هشام شيبه إدارى، أبو الحسن مدير مالى، رمضان أحمد طبيب، مفيد خليل أخصائى علاج طبيعى، أحمد رياض وسعيد حمدان وعبد الرحمن محمد "تأهيل"، وجارى البحث عن بديل لمدرب الحراس أسامة الشاذلى في الوقت الحالي، قبل بداية الإعداد للموسم الجديد.