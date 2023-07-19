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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وحرس الحدود فى الدورى قبل لقاء الدورى الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 19 لقاء وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا وهبط رسمياً لدورى القسم الثانى.
وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.
ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.
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