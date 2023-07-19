شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 378 مشجعا إسماعيلاويا مباراتين فى الموسم الجديد.. وإيقاف سكر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة إيقاف 378 مشجعا من جماهير الإسماعيلى مباراتين اعتبارا من الموسم الجديد نظرًا لما بدر منهم فى مباراة الاتحاد السكندرى.

كما تقرر إيقاف حاتم محمد سكر لاعب الزمالك مباراة للطرد فى لقاء فاركو الذى انتهى بالتعادل الإيجابى 2 / 2، وإيقاف عبد الله مجدى لاعب بيراميدز مباراة للطرد فى مباراة فريقه أمام طلائع الجيش.

كما تقرر تغريم فريق الداخلية 20 ألف لنزول الجهاز والبدلاء أرض الملعب للاحتفال بالهدف التالت والرابع خلال مباراة فريقهم أمام أسوان في الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2022 - 2023.