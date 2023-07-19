شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بطولات فى دولاب إمام عاشور قبل بداية الرحلة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يملك إمام عاشور الوافد الجديد للنادى الأهلى خمس بطولات فى رصيده مع الساحرة المستديرة قبل بداية رحلته بالقميص الأحمر، وأعلن النادى الأهلى عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات مقبلة.
وشهدت الساعات الماضية إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إمام عاشور للأهلى.
وحقق إمام عاشور خمسة ألقاب فى مسيرته حتى الآن، إذ حصد لقب الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين كما فاز بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما.
وسيطر إمام عاشور على الساحة الرياضية فى هذه الفترة، بعدما قرر قطع احترافه والعودة مجددا للدورى المصرى وسط اهتمام كبير من عدة أندية لضم اللاعب.
وأشعل عاشور سوق الانتقالات فى مصر، بعدما أبدى النادى الأهلى اهتمامه بضم اللاعب، الذى أعلن عن عدم نيته فى الاستمرار مع الفريق الدنماركى فى الموسم الجديد بعد فترة إعارة قصيرة بالنصف الأخير من الموسم الماضى، فى الوقت الذى ظهر فيه اسم بيراميدز الذى انضم لسباق التعاقد مع لاعب وسط المنتخب الوطنى قبل أن تحسم الصفقة للقلعة الحمراء.
وتصدر إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى، قائمة اللاعبين الأكثر بحثًا على موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، حيث تمت زيارة ملف اللاعب أكثر من كل لاعبى العالم المتواجدين على الموقع الذى يعد أكبر قاعدة بيانات لاعبين على مستوى العالم فى السنوات الأخيرة.
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