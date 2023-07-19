شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بطولات فى دولاب إمام عاشور قبل بداية الرحلة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك إمام عاشور الوافد الجديد للنادى الأهلى خمس بطولات فى رصيده مع الساحرة المستديرة قبل بداية رحلته بالقميص الأحمر، وأعلن النادى الأهلى عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات مقبلة.

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إمام عاشور للأهلى.

وحقق إمام عاشور خمسة ألقاب فى مسيرته حتى الآن، إذ حصد لقب الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين كما فاز بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما.