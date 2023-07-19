الظهور الأخير للدرع القديم.. الأهلي يواجه حرس الحدود اليوم في ليلة التتويج بالدوري الـ 43.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يحل فريق حرس الحدود ضيفًا على النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق لقب بطولة الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه بدون أي هزائم من 31 مباراة خاضهم حتى الآن، ويتبقى للمارد الأحمر 3 مباريات أمام حرس الحدود وبيراميدز، المصري البورسعيدي.

ومن المقرر أن يحتفل الأهلي في مباراة اليوم بتسلم درع الدوري، وسط جماهيره، حيث طلب النادي من اتحاد الكرة والجهات الأمنية الموافقة على حضور أكبر عدد ممكن من الجمهور في مباراة اليوم للاحتفال باللقب.

وتعتبر احتفالية الأهلي بالتتويج هي ليلة الظهور الأخير لدرع الدوري المصري القديم، بعد إعلان رابطة الأندية المصرية عن وصول الدرع الجديد الذي سيتم تسليمه لبطل الدوري في النسخة المقبلة 2023 - 2024.

ويدخل النادي الأهلي المباراة محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 81 نقطة، ويسعى المارد الأحمر بعد حصده للقب الدوري، إلى استكمال مشواره بدون أي هزائم، أما حرس الحدود من الفرق التي هبطت للدرجة الثانية، حيث يقع في المركز الأخير برصيد 24 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - حسين الشحات.

تشكيل حرس الحدود المتوقع

حراسة المرمى: كريم عماد.

خط الدفاع: خالد سامي - إبراهيم القاضي - محمد رضا - أحمد شديد.

خط الوسط: محمود بن والي - مصطفى جمال - غريب ياسر.

الهجوم: حامد الجابري - وجيه عبد الحكيم - فالانتين أودو.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، الأردن، البحرين، اليمن، سوريا، العراق، والساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة

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