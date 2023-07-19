«كان بيماطل ورفض 15 مليون جنيه».. ميدو يكشف تفاصيل مثيرة بشأن رحيل إمام عاشور عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تفاصيل قضية رحيل إمام عاشور عن الزمالك وانتقاله إلى صفوف ميتلاند الدنماركي في وقت سابق.

وأمس الثلاثاء، أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميا مع إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، لمدة 5 سنوات قادما من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي.

وقال ميدو، خلال تقديم برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، إن "لجنة حسين لبيب جددت لإمام عاشور وعبد الله جمعة قبل تسليم النادي إلى المستشار مرتضى منصور".

وأضاف الإعلامي: "لما جه أمير مرتضى يستلم الورق من الجهاز الإداري، بيبقى في 4 نسخ للعقود، أمير لقى إن في نسخة واحدة موجودة لكل لاعيب والـ 3 نسخ التانيين مش موجودين".

وأوضح نجم الزمالك السابق: "أمير راح باعت لعبد الله جمعة وإمام عاشور وطلب منهم يمضوا على نسخ جديدة من العقود، عبد الله جمعة راح مجدد في وقتها، لكن إمام عاشور أمير مرتضى جابه مرة واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة منهم 3 مرات في وجود أحمد يحيى ويحيى علي، وطلب من اللاعب التوقيع على العقود الجديدة، وإمام عاشور قعد يماطل، وأمير مرتضى في آخر جلسة عرض عليه 15 مليون جنيه للتجديد، لكن إمام رفض".

واختتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلا: "أمير قالي في الفيديو المنتشر اللي بقول إني أنقذت عقد إمام عاشور وعبد الله جمعة، كنت بقول إن في مشاكل قانونية بالجملة في كل العقود، وقولت الحمد لله إني معرفتش أوثق العقود دي بسبب المشاكل القانونية الكبيرة جدا في العقود".