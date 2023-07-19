رضا سليم يعلن العصيان ويرفض حضور مران الجيش الملكي

ياسر رشاد - القاهرة - غاب رضا سليم نجم نادي الجيش الملكي المغربي، عن الحصة التدريبية للفريق استعدادا للموسم المقبل، بعدما أعلن التمرد ورفض الاستمرار معهم.

يملك رضا سليم عروضا من الدوري المصري على رأسها الأهلي والزمالك ونادي آخر، حسبما أشارت التقارير الصحفية المغربية الأخيرة.

ومنحت إدارة الجيش الملكي، الضوء الأخضر لأحد شركات التسويق الرياضي، من أجل تولى مهمة بيع اللاعب في مصر، ذلك وفق شروط وضعتها إدارة النادي المغربي.



شروط الجيش الملكي لبيع رضا سليم



أعطى بوبكر الأيوبي الرئيس التنفيذي للجيش الملكي، تفويض للشركة لتسويق اللاعب المغربي رضا سليم في الدوري المصري، وحدد النادي شروطه المالية لبدء المفاوضات مع الأندية التي ترغب بضم اللاعب ، والنسبة التي سيحصل عليها حال انتقاله لنادي آخر بعد ذلك.

وتغيب رضا سليم عن الفحوصات الطبية لنادي الجيش الملكي، والتي أجراها النادي المغربي للاعبين يوم أمس الإثنين، وغاب عن مران الفريق في اليوم التالي.

وتابعت التقارير المغربية، أن مستقبل رضا سليم بات خارج الجيش الملكي، بعد رفض اللاعب الاستمرار، بعدما قرر خوض تجربة جديدة خارج المغرب، حيث ينتظر توصله لعروض تلبي شروط إدارة النادي المالية.

