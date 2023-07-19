إيهاب جلال والبدري داخل دائرة المرشحين لتدريب الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري لتعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق، بعد رحيل الصربي زوران مانولوفيتش.

ويتفاوض الاتحاد مع إيهاب جلال من أجل قيادة الفريق السكندري ، بعد رحيل زوران الذي طلب الرحيل عن تدريب الفريق.

وضع إيهاب جلال شرطا لمسؤولي الاتحاد السكندري، بإصطحاب جهازه المعاون بالكامل، والمكون من حمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، ومصطفى كمال مدربا للحراس.



الاتحاد السكندري يدرس بدلاء زوران



ويدرس مجلس إدارة نادي الاتحاد، المدربين الذين تفاوض معهم النادي على رأسهم إيهاب جلال، وحسام البدري، وعلي ماهر.

وقرر زوران مانولوفيتش الرحيل عن نادي الاتحاد السكندري، بعد نهاية عقده معهم هذا الصيف.

وكان الاتحاد اختتم مشواره في الدوري المصري بالموسم الماضي، في المركز الثامن ، برصيد 43 نقطة.

