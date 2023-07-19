صفقات أهلاوية هزت عرش الزمالك.. إمام عاشور ليس الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الأهلي إتمام التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة إمام عاشور، لاعب الزمالك وميتلاند السابق، بعد المفاوضات التي حدثت بين اللاعب وإدارة المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

وانتقل إمام عاشور للقلعة الحمراء على غرار عدد من نجوم الزمالك الذين تألقوا مع الفريق الأبيض، لينجح الأهلي في الحصول على خدماتهم ومن ثم صنع تاريخ كبير رفقة المارد الأحمر.

ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم مجدي طلبة، ورضا عبد العال، وجمال حمزة، ومؤمن زكريا، ومحمود كهربا، وأخيرًا إمام عاشور.

مجدي طلبة.. أول مصري يحترف من بوابة الزمالك ويعود للأهلي

مجدي طلبة

استطاع مجدي طلبة أن يكون أول محترف مصري، بعدما انتقل لصفوف باوك اليوناني في الفترة من 1889 حتى 1994، في فترة ازدهار، حيث نافس الفريق العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، لينتقل بعد ذلك لعدد من الأندية الأوروبية الأخري، والتي كانت مسيرته معهم غير ناجحة.

ولعل ما حدث مع مجدي طلبة مشابه لما حدث مع إمام عاشور، حيث طلب العودة للزمالك، لكن إدارة الأخير لم تستجب له، ليقرر الانتقال للأهلي في 1995، واستمر حتى 1998.

وتحدث طلب عن كواليس عودته من رحلت الاحترافية للأهلي، حيث قال: “حاولت العودة لمصر بعد رحلة احتراف قصيرة في بلغاريا وقبرص، لذلك طلبت العودة للزمالك ولكن الباب كان مغلقا، ثم عرض علي الانتقال للنادي الأهلي وكنت في طريقي لاتحاد الكرة لإنهاء بعض الأمور وقابلت شخص ما ولن أذكر اسمه، وقابلته هذا الشخص بعد ذلك في مكان عام واتفقنا على كل التفاصيل للانضمام للأهلي، والحمدلله الموضوع انتهى على خير وقضيت في الأهلي أفضل 3 سنوات في حياتي، وكانت الفكرة أنك عائد من نظام أوروبي قوي لنظام مشابه في الفريق ولاعبين أصدقائي”.

وتابع نجم الأهلي والزمالك السابق: “وحصلت بعد ذلك بعض المشكلات بسبب عدم التقدير ماليا، وانتظرت توقيت تجديد عقدي والله يرحمه كابتن ثابت البطل، قال لي سنجدد موسم واحد قابل للتجديد وكان سني 35 سنة بزيادة 50 ألف جنيها، ورفضت وطالبته بزيادة العقد إلى 60 ألفا ولكن حصل سوء تفاهم وأني أضع شروطا على الأهلي، ثم انتقلت للإسماعيلي ولعبت سنة لم أكن سعيدا فيها، لأن الجو العام لم يكن مريحا، ثم كلمت الكابتن عبده صالح الوحش لأعرض على أن أعود للنادي، وحصل اجتماع بعد نهاية الموسم وكابتن حسن حمدي قال نريد أن ننزل بالأعمار السنية وفشل عودتي وقررت الاعتزال”.

رضا عبد العال.. صفقة القرن

رضا عبد العال

تلقت جماهير الزمالك صدمة كبيرة، بعدما لم تستطع إدارة الفريق تجديد عقد نجم الفارس الأبيض في فترة التسعينات رضا عبد العال، لينتقل للأهلي، في صفقة أطلقت عليها صفقة القرن.

وكشف رضا عبد العال عن كواليس انتقاله للأهلي، والتي أكد بأن الأموال ليست سبب انتقاله للفريق الأحمر، لكن تجاهل الإدارة البيضاء في عدم تجديد تعاقدي وراء رحيلي عن الفريق والانتقال للقلعة الحمراء.

وكان عبد العال قد حصل على 100 ألف جنيه، بعدما وقع على عقود انتقاله للأهلي، حيث أكد عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالمارد الأحمر أن صفقة عبد العال كلفت خزينة الأهلي هذا الرقم بالفعل.

جمال حمزة.. التوقيع للأهلي وعدم الاستمرار

جمال حمزة

في سياق متصل، شهد موسم 2009/2010 تقديم جمال حمزة مستويات كبيرة مع الزمالك، حيث لمع اللاعب بشكل كبير مما جعله جاذب للأنظار، الأمر الذي أثار رغبة مسؤولي الأهلي في التعاقد معه.

وطلب مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي، إدارة النادي بضرورة التعاقد مع اللاعب، مما أدي إلى تعاقد المارد الأحمر مع نجم الزمالك اَنذاك، لكنه لم ينسجم داخل الفريق بعد خوض أول مران له.

وأكد جمال حمزة أن تجاهل إدارة الزمالك هي التي تسببت في انتقاله للاهلي، مشيرًا إلى أن لم يجد التقدير الكامل له من قبل المسؤولين في القلعة البيضاء.

مؤمن زكريا وكهربا

كهربا

ضم الزمالك مؤمن زكريا، لاعب إنبي في موسم 2013/2014، على سبيل الإعارة، لينجح اللاعب في لفت الأنظار بشدة خلال هذا الموسم، مما جعل الأهلي يتحرك لضمه بعد نهاية إعارته للأبيض، الأمر الذي جعل الجماهير الزملكاوية غاضبة للغاية من تأخر الإدارة في انهاء التعاقد مع اللاعب.

بينما قدم كهربا أحد أفضل فتراته الكروية مع الزمالك في موسم 2018/2019، ليجدد اللاعب تعاقده مع الفريق، لكنه رحل للدوري البرتغالي دون علم الإدارة، ومن ثم عاد للمارد الأحمر في 2020، لتقرر إدارة الزمالك تقديم شكوى ضده في المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وحصلت على حكم نهائي بتغريمه 2 مليون دولار بجانب 5% فوائد من موعد اصدار العقوبة، مع إيقافه 6 شهور، ومهدد بالإيقاف مرة أخري في عدم السداد.

أمام عاشور

إمام عاشور

تعاقد الأهلي مع إمام عاشور لمدة 5 سنوات، في صفقة أحدثت ضجيجا كبيرا على الساحة الرياضية المصرية خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما كان اللاعب أحد نجوم الزمالك خلال الموسمين الماضيين، وساهم مع القلعة البيضاء في التتويج بلقب الدوري نسختين متتاليتين، بجانب بطولات أخري قوية، بالإضافة إلى تعدى عاشور بالسب في حق رمز المارد الأحمر صالح سليم عندما كان يلعب في الفارس الأبيض.

ويؤكد اللاعبون الذين انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي أن التجاهل وإعدم اهتمام مجلس الإدارة بهم جعلهم يرحلون عن النادي، خصوصا أن المنافس يمتلك القدرة على إقناع اللاعبين بالانضمام إليه.