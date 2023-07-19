أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد المسافرة إلى أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد قائمة الملكي المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحزض المعسكر التحضيري للموسم المقبل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ويخوض ريال مدريد في معسكر بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض المعسكر الإعدادي، بوجود الصفقات الجديدة.

ونجح ريال مدريد في حسم صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية بضم جودي بيلينجهام وخوسيلو، وتم ضم الثنائي في القائمة.



قائمة ريال مدريد في المعسكر بالولايات المتحدة الأمريكية:





في حراسة المرمى: كورتوا - لونين - بينيرو - فران.

في خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - ألابا - ناتشو - أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجير - فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - أردا جولر - نيكو باز.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيما دياز.

