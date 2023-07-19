جماهير الزمالك تترقب رد الإدارة على صفقات الأهلي بعد خطف إمام عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل نادي الزمالك البحث عن رد اعتباره خلال الفترة المقبلة، بعد الصفقات القوية التي حصل عليها الأهلي من أبناء القلعة البيضاء، خصوصًا بعدما تلقى الزمالك ضربتين متتاليتين في انتقال كهربا ومن بعده إمام عاشور للأهلي.

أتم الأهلي تعاقده مع لاعب الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي إمام عاشور، ليُحدث ضجة كبيرة بين جمهور الفريقين، خصوصًا وأن اللاعب يمتلك مقومات فنية وبدنية كبيرة ويُجيد اللعب في أكثر من مركز.

يرغب الزمالك في صفقتي محمود عبدالمنعم كهربا وإمام عاشور الأخيرتين، إذْ كان الأهلي تعاقد مع مؤمن زكريا خلال النصف الثاني من العقد الماضي، ليرد الفارس الأبيض بالتوقيع مع عبدالله السعيد، لكن الصفقة لم تكتمل بعد تدخل الرئيس الشرفي السابق بالمارد الأحمر تركي اَل الشيخ.

يمر نادي الزمالك بالكثير من الأزمات التي تحول دون قدرته على الرد على الصفقات المتتالية ليرضي جماهيره الغاضبة، من تكرار رحيل النجوم والخروج من البطولات بطولة تلو الأخرى.

رغم الأزمات إلا أن جماهير الزمالك لاتزال تمنى النفس بقدرة الإدارة على الرد على صفقات الأهلي خصوصًا وأن الزمالك نجح من قبل في ضم الكثير من نجوم الأهلي الذين تألقوا مع الفارس الأبيض وصالوا وجالوا في الملاعب ليحصدوا البطولات والألقاب.

صفقات الأهلي من الزمالك:

نجح الأهلي في التعاقد مع عدد من الصفقات القوية والمدوية من منافسه التقليدي الزمالك، إذْ ضم كل من مجدي طلبة، ورضا عبدالعال، وإسلام الشاطر، وجمال حمزة، ومعتز إينو، ومؤمن زكريا، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، وأخيرًا إمام عاشور.

صنع عدد كبير من هؤلاء اللاعبين إنجازات قوية مع الأهلي، مما جعل الفريق الأحمر يتوج بعدد من البطولات بفضل المستويات التي قدمها هؤلاء النجوم.

الزمالك وصفقات أهلاوية مدوية:

حسام وإبراهيم حسن

في المقابل، استطاع الزمالك إقناع ابن الأهلي ومدربه محمود الجوهري بتولي قيادة القلعة البيضاء، والذي توج ببطولات قوية أبرزها، إذْ أصبح أول مَن درب القطبين فى تاريخ الكرة المصرية.

حققَّ الجوهري الكثير من الإنجازات للزمالك، فتوج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الإفريقي.

كما أتم تعاقده مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، واللذان سطرا تاريخًا كبيرًا مع الفارس الأبيض، بالفوز ببطولات قارية ومحلية كبيرة خلال فترة تواجدهما في القلعة البيضاء.

تعاقد مع دومينيك دي سيلفا، والذي أقنعه حسام حسن، مدرب الفريق في موسم 2009/ 2010، لكنه سرعان ما رحل عن القلعة البيضاء.

كانت الضربة القوية للأهلي وجماهيره، هي حصول الزمالك على توقيع عبدالله السعيد، والذي كان نجم الشباك للقلعة الحمراء في نهاية العقد الماضي، لكنه لم ينضم للأبيض، بعد تدخل اَل الشيخ، ليستعيده الأهلي ويقرر رحيله لأهلي جدة السعودي، ثم عاد للدور المصري من بوابة بيراميدز.

تعيش جماهير الزمالك حالة من الغضب والحزن بعد الصفقات التي يتعاقد معها الأهلي من أبناء القلعة البيضاء، وترغب في رد الاعتبار بالتعاقد مع صفقة أهلاوية مدوية.

لكن النادي يمر بحالة من التخبط على مستوى الاستقرار المادي، إذْ يواجه الفارس الأبيض أزمات مادية كبيرة، مما يجعله غير قادر على جلب صفقات قوية وسوبر خلال الفترة المقبلة.