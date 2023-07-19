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إنتر ميامي يجمع أصدقاء ميسي في الدوري الأمريكي

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ياسر رشاد - القاهرة - ظهرت نسخة جديدة من نادي ، في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بفضل الأرجنتيني ليونيل ، نجم إنتر ميامي الجديد.

 

بدأ الفريق الأمريكي ثورة تعديلات، وكانت البداية عندما وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي

 

وانضم سيرجيو بوسكيتس لاعب خط الوسط الإسباني، بزميلة السابق ميسي، إلى الفريق الأمريكي، بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

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سيرجيو بوسكيتس 

 

كما أعلن نادي إنتر ميامي، تعيين الأرجنتيني تاتا مارتينو، المدرب برشلونة السابق، مديرًا فنيًا للفريق الأمريكي، خلال الموسم القادم.

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تاتا مارتينو

 

وأخيرًا أعلن خورخي ماس رئيس إنتر ميامي، أن الإسباني الآخر جوردي ألبا ظهير برشلونة الأسبق، سينضم إلى ليونيل ميسي في الفريق الأمريكي الموسم المقبل.

 

وقال ماس في تصريحات: "ألبا وقع بالفعل عقدا وسيصل خلال الأيام القليلة المقبلة، وتاتا واثق به للغاية".

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 جوردي ألبا 

 

رحل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا عن برشلونة، في نهاية الموسم الماضي بعد أن لعب أكثر من 450 مباراة مع النادي، وفاز بدوري أبطال أوروبا عام 2015، و6 ألقاب في ، و5 ألقاب ملك إسبانيا، و4 كؤوس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية. 

 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يتطلع إنتر ميامي للتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق، والذي يلعب حاليًا مع جريميو في البرازيل.

 

وقال ماس إنه فتح بالفعل أبواب التفاوض مع اللاعب، لكنه موجود حاليًا في جريميو، مؤكدًا أنه يحترم ذلك.

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 لويس سواريز
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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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