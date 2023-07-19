إمام عاشور إلى الأهلي..تعرف على راتب صفقة الأحمر الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مسؤولو الأهلي في ضم إمام عاشور قادما من صفوف نادي ميتلاند الدنماركي، خلال الصيف الجاري، في صفقة وصلت قيمتها إلى حوالي 3 مليون دولار.

وكان الأهلي وصل لإتفاق شخصي مع اللاعب إمام عاشور، وسيحصل مع المارد الأحمر على راتب 13 مليون جنيه في أول موسمين له مع الأهلي، على أن يتم زيادة الراتب مليون جنيه سنويًا اعتبارًا من الموسم الثالث وحتى الخامس.

ووقع إمام عاشور عقدا مع النادي الأهلي يمتد حتى عام 2028، ووضع في بند العقد نسبة المشاركة مع الأهلي، والتي قد تسبب في خصم بعض من المستحقات لدى المارد الأحمر، حال عدم مشاركته بشكل منتظم في المباريات، بالإضافة لتوقيعه على لائحة النادي، بينما كان إمام عاشور يحصل على مبلغ 5 مليون جنيه مع الزمالك.

كان إمام عاشور انتقل إلى صفوف نادي ميتلاند في الميركاتو الشتوي الماضي، مقابل 2.5 مليون دولار، لكنه تعرض لإصابة قوية، تسبب في انتهاء موسمه مبكرًا، وعودته إلى مصر، من أجل التأهيل.



شوبير: إمام عاشور