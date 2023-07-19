تعاقد الأهلي مع إمام عاشور يشعل الانقسام بين النقاد الرياضيين (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - أشعل النادي الأهلي حالة من الانقسام بين النقاد والمحللين الرياضيين بعد إعلانه التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق، حيث أثنى البعض على الصفقة مؤكدًا أنها مكسب كبير للنادي الأهلي لما يمتلكه إمام عاشور من مميزات ومهارات فنية داخل أرض الملعب، في حين ذهب البعض إلى أن الصفقة أطاحت بشعار الأهلي عن المبادئ، خاصة أن إمام عاشور سب رموز الأهلي من قبل أمام الجميع.

آراء النقاد والمحليين بشأن صفقة إنتقال إمام عاشور للأهلي (فيديو)

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" إن انتقال إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي السابق إلى النادي الأهلي مكسب فني كبير إلى القلعة الحمراء في السنوات القادمة… فيديو

كما شرح الإعلامى محمد شبانة فى برنامجه بوكس تو بوكس عبر قناة etc كواليس تعاقد الأهلي مع امام عاشور معلقا أنها ضربة من العيار الثقيل…فيديو

ووصف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق انتقال إمام عاشور للأهلي على إنها الصفقة الأهم للقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن هناك مميزات رائعة ستفيد الفريق الأحمر…فيديو

وأكد فتحى سند الناقد الرياضي عبر برنامج كلمة أخيرة الذاع عبر قناة أون أن نغمة الانتماء أصبحت منعدمة فى الدوري المصري مشيرًا إلى أن الوكلاء والسماسرة هما سبب ما وصل إليه حال الكرة المصرية.

فيما برر حسن المستكاوى الصفقة قائلا: “مصلحة الاهلى حكمت انتقال إمام عاشور للقلعة الحمراء”..، ورأيي الشخصى أن الذى يخطأ ليس له مكان معى فالمبادىء لا تتجزأ…فيديو

أكد والد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بأن اللاعب عاد لمصر لعدم تجانسه للأجواء في الدنمارك، مشيرا إلى أن عودته بسبب بعض الأمور في الخارج، وأن الأهلي بدء مفاوضاته بعد عودته من الدنمارك.

وقال والد إمام عاشور في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: أوجه الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والإدارة والجماهير الحمراء.

وأعلن النادي الأهلي عن صفقة إمام عاشور عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يتضمن وجود اللاعب داخل ملعب مختار التتش لتقديم الصفقة رسميًا.

ووصفت جماهير المارد الأحمر صفقة إمام عاشور بالضربة القاضية بالنسبة لغريمه التقليدي نادى الزمالك، نظرا لأنه من الأعمدة الأساسية لقوام الأبيض خلال الفترة الماضية بالإضافة لامتلاكه العديد من المهارات والإمكانيات التى تؤهله إلى صناعة الفارق مع أى فريق.