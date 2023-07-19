مارسيليا يتعاقد مع أوباميانج

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق مارسيليا في التعاقد مع الدولي الجابوني بيير أوباميانج، بعد رحيل اللاعب عن تشيلسي مجانًا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن أوباميانج سيوقع عقدًا لمدة 3 مواسم مع مارسيليا، لينتهي في صيف 2026.

وأوضح أن تشيلسي سيسمح للاعب بالرحيل عن النادي مجانًا، حيث تم إبلاغ أوباميانج أنه سيصل مسكر النادي الفرنسي الليلة، ومن ثم سيخضع للكشف الطبي الخميس المقبل.

وأشار إلى أن خطة الدولي الجابوني ستكون الرحيل إلى ألمانيا ومن ثم الالتحاق بمعسكر مارسيليا والخضوع للفحس الطبي وتوقيع العقود غدًا.

الجدير بالذكر أن أوباميانج جاء إلى تشيلسي من برشلونة في صيف 2022 مقابل 12 مليون يورو، لكنه لم ينجح في لفت نظر جراهام بوتر وفرانك لامبارد، مدربي البلوز.