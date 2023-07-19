الصفقات الجديدة تزين قائمة برشلونة المسافرة لأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي برشلونة الإسبانى، قائمة البارسا المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض المعسكر التحضيرى استعدادًا للموسم الجديد.

تضمنت قائمة برشلونة فى معسكر أمريكا، تواجد الصفقات الجديدة إلكاى جوندوجان، إينيجو مارتينيز والوافد الجديد اليوم، أوريول روميو، واستبعد نيكو جونزاليس الذي تم إبلاغه بأن مشاركته مع البارسا في الموسم المقبل غير مؤكدة.



قائمة برشلونة في معسكر أمريكا 32 لاعبا:



في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

في الدفاع: رونالد أروخو، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي، جوليان أروخو، سيرجينيو ديست، كليموه لينجليه، إينيجو مارتينيز، ميكا فايي، أليكس فالي.

في الوسط: جافي، بيدري، فرانك كيسيه، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، أوريول روميو، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، أليكس جاريدو.

في خط الهجوم: عثمان ديمبلي، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، فيران توريس، رافينها، عبد الصمد الزلزولي، لامين يامال.

