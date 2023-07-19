شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة بالدورى المصرى، اليوم الأربعاء، أمام حرس الحدود والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى طريقه نحو تحقيق الانتصار رقم 26 فى مسابقة الدورى، بعدما حسم الدورى رقم 43 بشكل رسمى واستعاد الدرع الذى غاب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين.

حقق الأهلى الفوز على المقاولون العرب برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بالدورى، فيما حقق حرس الحدود الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدورى.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.60 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لحرس الحدود 3.13 مليون يورو.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 81 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ62 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ9 أهداف فقط.