شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تنشر فيديو لدرع الدورى قبل تسليمه للأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية الخاصة برابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب فيديو لدرع الدورى المصرى قبل تسليمه للنادى الأهلى فى احتفالية اليوم خلال مباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف باستاد القاهرة.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء الليلة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع حرس الحدود فى استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى.

موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود بالدورى

يستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى المصرى الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الأهلى فى جدول الدورى

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 81 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ62 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ9 أهداف فقط.

ترتيب حرس الحدود فى جدول الدورى

يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 33 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 19 لقاء وسجل لاعبوه 20 هدفا، وتلقت شباكه 44 هدفا وهبط رسمياً لدورى القسم الثانى.