شكرا لقرائتكم خبر عن أندية وادى دجلة تكرم على فرج لإنجازاته فى الاسكواش بموسم 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أندية وادى دجلة، أكبر الأندية الرياضية الخاصة فى مصر، حفلًا لتكريم اللاعب على فرج، بطل العالم فى لعبة الاسكواش عن الإنجازات التى حققها بموسم 2022 / 2023، وأهمها الحفاظ على لقب بطل العالم فى الإسكواش لأربع مرات منذ 2019 حتى 2023، يأتى ذلك انطلاقًا من حرص إدارة "وادى دجلة" على ترسيخ مبدأ الاحتفاء بالأبطال فى كل الألعاب الفردية والجماعية لتشجيع الناشئين بالنادى على الاقتداء بهم، والسير على نفس النهج فى تطوير المهارات الفنية والبدنية والتمسك بالقيم الرياضية.

أقيم حفل تكريم البطل على فرج بـ"Waterfront" على كورنيش النيل بمنطقة المعادى، بحضور الدكتور طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضى، والكابتن كريم درويش، رئيس قطاع الإسكواش بأندية وادى دجلة ونائب رئيس الإتحاد الدولى للإسكواش، وعدد من قيادات "وادى دجلة" وأسرة على فرج، وأعضاء بالنادى.

وكرمت إدارة أندية وادى دجلة اللاعب على فرج، بطل العالم فى لعبة الإسكواش عن الإنجازات التى حققها بموسم 2022 / 2023 وأهمها الحفاظ على لقب بطل العالم فى الإسكواش لأربع مرات منذ عام 2019 حتى 2023، وكذلك نجاحه فى استعادة صدارة التصنيف العالمى للعبة بعد تعافيه من الإصابة، نتيجة فوزه بـ4 بطولات عالمية فى آخر 4 أشهر وهم الجونة الدولية، ومانشستر المفتوحة، وبريطانيا المفتوحة، وبطولة العالم، محققًا رقمًا قياسيًا فى الفوز بـ20 مباراة متتالية.

وأعرب الدكتور طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضى، عن سعادته بتكريم أبطال النادى عن الإنجازات التى حققوها فى مختلف الألعاب الرياضية خلال الفترة الماضية، والتى جاءت تتويجًا لجهود اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية فى تطبيق أحدث النظم التدريبية فى العالم للارتقاء بمستوى المواهب للمنافسة على كبرى البطولات المحلية والدولية، والوصول لمنصات التتويج، والحفاظ على مسيرة ريادة "وادى دجلة" فى تطوير الرياضة المصرية.

وأكد راشد تمسك إدارة أندية وادى دجلة باستراتيجية اكتشاف المواهب بمختلف الألعاب الفردية والجماعية من جميع أنحاء الجمهورية، لضمها لصفوف النادى مع توفير أفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية لتطوير المستوى الفنى والبدنى لإعداد لاعبين بشكل مثالى يسهم فى التتويج بالألقاب سواء مع النادى أو المنتخبات القومية.

وأرجع راشد الفضل فى النجاح الذى حققته أندية وادى دجلة فى رياضة الإسكواش إلى الكابتن كريم درويش، الذى يعتبر الداعم الرئيسى لهذه الإنجازات، حيث تلعب أكاديمية الإسكواش بقيادة الكابتن كريم درويش دور فعال فى نجاح "وادى دجلة" فى الحفاظ على الصدارة وريادة اللعبة محليًا وعالميًا.

يذكر أن كريم درويش رئيس أكاديمية الإسكواش فى نادى وادى دجلة، كان قد حصل على التصنيف العالمى للإسكواش للرجال عدة مرات آخرها عام 2009.

جدير بالذكر أن أندية وادى دجلة تأسست عام 2002، وصممت لتتلاءم مع المجتمعات الحضرية، وتقدم باقة متنوعة من المنشآت الخاصة بكل أنواع الرياضة واللياقة البدنية، والبرامج والخدمات والتجهيزات الرياضية الأخرى. وفى الوقت الحالى تمتلك "وادى دجلة" 9 أندية موزعة بين 6 أندية فى القاهرة الكبرى، ونادى بالإسكندرية، وناديين بكل من أسيوط ودمياط، مع خطة مستقبلية لافتتاح أندية جديدة فى القاهرة الكبرى والمحافظات.