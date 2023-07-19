شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد برنامجا خاصا لتأهيل محمد الشناوى من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد الشناوى حارس وقائد فريق الكرة بالنادى الأهلى لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة وكانت عبارة عن شد فى العضلة الخلفية.

وغادر الشناوى مباراة المقاولون التى أقيمت الأحد الماضى وفاز فيها الأهلى بأربعة أهداف لهدف فى الجولة الـ34 لبطولة الدورى، وشارك على لطفى بدلاً منه.

ويغيب الشناوى عن مباراة الأهلى وحرس الحدود الليلة فى الدورى بسبب هذه الإصابة على أن يدافع على لطفى عن عرين الفريق الليلة.

ويخضع الشناوى لبرنامج تأهيلى الأيام المقبلة ليكون تحت تصرّف الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى مارسيل كولر حال التفكير فى الاستعانة به فى آخر مباراتين للفريق ببطولة الدورى أمام بيراميدز والمصرى أو أحدهما.

وحسم الأهلى بطولة الدورى بشكل رسمى منذ فوز سيراميكا على بيراميدز الاثنين قبل الماضى ثم فاز الأهلى بعدها على الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة واحدة وهى فوز الأحمر بأربعة أهدف لهدف.