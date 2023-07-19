شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الإسماعيلى تستقر على هيكلة قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الثلاثية بالإسماعيلى إعادة هيكلة قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات خلال الأيام المقبلة، حيث تناقش اللجنة اختيار بعض المدربين والإداريين لشغل الأماكن الشاغرة فى هذه الكيانات استعداداً للموسم الجديد. ونجح حمزة الجمل والجهاز الفنى فى إخراج الإسماعيلى من الأزمة التى تعرض لها بعد سقوطه فى دوامة الهبوط، لكنه حقق الفوز على الداخلية بهدف نظيف وضمن البقاء بشكل رسمى فى الموسم المقبل. وأنهى الإسماعيلى هذا الموسم بفوز كبير على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع فريق الإسماعيلى رصيده إلى النقطة 40 في المركز الحادى عشر بعد 34 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 12 مواجهة، سجل لاعبو الدراويش 35 هدفا واستقبلت شباكهم 38 هدفا.

فى سياق آخر، عقدت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة إسماعيل حفنى وعضوية محمد إسماعيل، اجتماعاً مع الجهاز الفنى للدراويش بحضور حمزة الجمل وأحمد قناوى ومحمد حمص، لمناقشة التقرير الفنى الخاص بالفريق بعد نهاية الموسم.

وأكدت اللجنة لحمزة الجمل أنه أصبح أيقونة فى النادى الإسماعيلى، بعدما نجح فى قيادة سفينة الدراويش لبر الأمان للموسم الثانى على التوالى بعد فترات صعبة للغاية، لاسيما فى الموسم الأخير.

وأكدت اللجنة الفنية لحمزة الجمل أنه صاحب قراره النهائى، سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل، فى ظل الإنجازات التى حققها مع الدراويش منذ توليه المسئولية بعدما حصد المركز الثانى فى قائمة أكثر الفرق تحقيقا للنقاط فى الدور الثانى للدورى، متفوقا على أندية تضم لاعبين مميزين وتحظى باستقرار دعم غاب عن أروقة القلعة الصفراء طوال الموسم.

وناقشت اللجنة الفنية حمزة الجمل فى تقريره الفنى عن الموسم المنقضى سواء فيما يخص اللاعبين الراحلين أو المراكز التى تحتاج للدعم فى الميركاتو الصيفى الحالى.