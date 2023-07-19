شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مصريين يتأهلون لدور الـ16 ببطولة العالم لناشئى الاسكواش والفتيات يحصدن العلامة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت البعثة المصرية لناشئى الاسكواش نتائجها المتميزة على هامش مشاركتها فى بطولة العالم المقامة حالياً فى ملبورن بأستراليا، وتأهل 10 لاعبين مصريين إلى دور الـ16 من البطولة بعد الفوز فى الدور التمهيدى، حيث خصدت الفتيات العلامة الكاملة.





نتائج الناشئين

- فوز ياسين شهدى على الكولومبى خوان إريسارى بنتيجة 3-1 وكانت نتيجة الأشواط 10-12, 11-8, 12-10, 11-6.

- فوز سلمان خليل على الفرنسى تيتوان إيسامبارد بنتيجة 3-0 وكانت نتيجة الأشواط 11-8, 11-8, 11-7.

- فوز عمر سعيد صبحى على الهندى بارث أمبانى بنتيجة 3-0 وكانت نتيجة الأشواط 11-7, 11-5, 11-7.

- فوز محمد زكريا على الهندى شوريا باوا بنتيجة 3-0 وكانت نتيجة الأشواط 11-2, 11-9, 11-5.

- فوز كريم التركى على الكندى جاكوب لين بنتيجة 3-0 وكانت نتيجة الأشواط 11-7, 11-5, 11-7.

- خسارة يحيى أبو رية أمام الفرنسى ميلفيل سيانيمانيكو بنتيجة 3-1 وكانت نتيجة الأشواط 5-11, 11-5, 1-11, 10-12.





نتائج الناشئات

- فوز أمينة عرفى على الكندية أوشين ما بنتيجة 3-0 وكانت نتيجة الأشواط 11-4, 11-2, 11-1.

- فوز زينة زين على الأمريكية إيما تروبر بنتيجة 3-0 وكانت نتيجة الأشواط 11-9, 11-6, 11-9.

- فوز نادين الحمامى على الأسترالية ماديسون ليون بنتيجة 3-0 وكانت نتيجة الأشواط 11-5, 11-8, 11-8.

- فوز ملك خفاجى على الأمريكية سونيا ساسون بنتيجة 3-0 وكانت نتيجة الأشواط 11-7, 14-12, 11-4.

- فوز فيروز ابو الخير على الماليزية ويتنى ويلسون بنتيجة 3-0 وكانت نتيجة الأشواط 11-3, 11-5, 11-5.