شكرا لقرائتكم خبر عن 36 مباراة جمعت الأهلى وحرس الحدود قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع حرس الحدود باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى.

36 جمعت الأهلى وحرس الحدود قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 28 فوزا فيما حقق الحرس أربعة انتصارات وانتهت أربعة لقاءات بالتعادل بين الفريقين، وسجل الأهلى 61 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى والحرس بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الأهلى بثلاثية دون رد.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.