شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل دخل الأهلى فى مفاوضات مع المغربى رضا سليم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النادى الأهلى فى مفاوضات مع الجيش الملكى لحسم صفقة رضا سليم لاعب الجيش الملكى المغربى خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بناءً على رغبة مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى..

س: هل توصل الأهلى لاتفاق مع رضا سليم؟

ج: رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكى اتفق على الانضمام إلى صفوف الأهلى فى الانتقالات الصيفية الجارية وتبقى المفاوضات جارية مع ناديه لحسم الصفقة.

س: ما موقف الجيش الملكى من رحيل رضا سليم ؟

ج: الجيش الملكى المغربى كان يرفض بيع اللاعب مؤخرا، لكنه رفض التجديد وأبلغهم صراحة بعدم استمراره خلال الموسم المقبل.

س: متى ينتهى تعاقد رضا سليم مع الجيش الملكى ؟

ج: ينتهى عقد رضا سليم فى صيف 2024.

س: ماذا قدم رضا سليم مع الجيش الملكى المغربى ؟

ج: شارك اللاعب المغربى خلال الموسم الماضى 2022 / 2023 بقميص الجيش الملكى المغربى فى 28 مباراة؛ حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفًا خلال 1990 دقيقة لعب، وإجمالا خاض رضا سليم 115 مباراة مع الجيش الملكي سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 26 آخرين.

س: كيف بدأت رحلة رضا سليم مع الكرة ؟

ج: يعد رضا سليم من ناشئى نادى الرجاء وانتقل منه إلى الجيش الملكى فى عام 2017، حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.