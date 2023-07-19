شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب العبور يستضيف مهرجان دورى بنات مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل الدور الوطنى والمجتمعى لأندية سيتى كلوب وفى إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لاكتشاف ورعاية المواهب بدور الأيتام، استضاف نادى سيتى كلوب فرع العبور نسخة جديدة من مسابقة دورى أبناء مصر الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مجموعة أندية سيتى كلوب، وتم تخصيص هذه الدورة للاعبات.

يشارك فى المسابقة فرق من دور الأيتام فى جميع أنحاء الجمهورية ضمن خطة تعويد الأجيال الناشئة على ممارسة الرياضة.

وكانت المسابقة بمثابة مهرجان رياضى كبير حضره، هبة أبو العمايم، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، والكابتن محمد عبد الجليل المدير الفنى ممثلًا عن قطاع كرة القدم بسيتى كلوب.

وتسعى مجموعة أندية سيتى كلوب بما لديها من خبرات وكفاءات فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب، والدور المجتمعى الذى تلعبه، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لمد هذا الدور للوصول إلى دور رعاية الأيتام بجميع المحافظات، لاكتشاف المواهب ورعايتها رياضيا واجتماعيا وثقافيا.

وتتطلع مجموعة أندية سيتى كلوب من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، لاكتشاف ورعاية المواهب فى دور الأيتام فى كل الأنشطة الرياضية مستغلة فى ذلك الأندية والاستادات التابعة لمجموعة أندية سيتى كلوب فى كل المحافظات بهدف إفراز عناصر منتقاة وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب وفى شتى المجالات الثقافية والفنية، باعتبار رعاية النشء والشباب بصفة خاصة وباقى المراحل العمرية المختلفة بصفة عامة من صميم أهداف وغايات مجموعة سيتى كلوب.