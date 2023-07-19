شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يستقر على محمود علاء لقيادة دفاع الزمالك فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على منح الفرصة لـ محمود علاء العائد حديثاً للفريق الأبيض بعد انتهاء فترة إعارته للاتحاد السكندرى لقيادة دفاع الفريق فى البطولة العربية.

وتتوفر قناعة كاملة لدى الكولومبى أوسوريو بإمكانيات وقدرات محمود علاء فى الخط الخلفى خاصة، بعدما شاهد المدرب العديد من الفيديوهات للاعب للحكم على مستواه الفنى، ليستقر على تواجده فى الخط الخلفى بجوار حسام عبد المجيد.

ويبدأ فريق الكرة بنادى الزمالك الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية، من السبت المقبل، وذلك بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام، بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستقر مسئولو الزمالك على سفر بعثة الفريق إلى السعودية 24 من شهر يوليو الجارى للمشاركة فى البطولة العربية، ويبدأ الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر 3 أغسطس.

وتصل قيمة جوائز البطولة العربية للأندية فى النسخة الحالية 10 ملايين دولار، ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصرى وفق لما أعلنه الاتحاد العربى لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.