شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يؤجل ملف الصفقات بسبب المدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الاتحاد السكندرى على تأجيل ملف الصفقات الجديدة لحين التعاقد مع مدير فنى جديد يقود سفينة سيد البلد خلال الفترة المقبلة بعد توجيه الشكر للصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى السابق لزعيم الثغر.

ويرى مسئولو نادى الاتحاد السكندرى أن التحرك فى ملف الصفقات الجديدة يجب أن يتم بالتنسيق مع الجهاز الفنى الجديد ووفقاً لرؤيته، لذلك استقر الرأى داخل زعيم الثغر على حسم المدير الفنى وبعدها يتم التحرك فى ملف الصفقات الجديدة.

واتفق مسئولو نادى الاتحاد السكندرى أن الأفضل فى الفترة الحالية التعاقد مع مدرب مصرى على علم ببواطن الأمور فى الدورى والكرة المصرية، حتى يخوض فترة الإعداد مع الفريق من البداية، ولا يتكلف عناء الوقت فى التعرف على اللاعبين.

وتوصل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى إلى اتفاق مع إيهاب جلال المدير الفنى السابق لفاركو لتولى تدريب الاتحاد السكندرى خلفاً للصربى زوران مانولوفيتش، الذى رحل بالتراضى عن تدريب سيد البلد خلال الساعات الماضية.

ويضع مسئولو نادى الاتحاد السكندرى الرتوش النهائية على تولى إيهاب جلال تدريب الاتحاد السكندرى، ويتبقى فقط التوقيع على العقود والإعلان الرسمى خلال ساعات.

وكان محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اجتمع مع زوران واستمع لوجهة نظره ورؤيته الفنية والتى أوضح تفاصيلها منذ بداية مسيرته مع الفريق هذا الموسم.

وأشاد زوران بالتعاون الصادق والدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى والسعى الدائم من الجميع داخل منظومة زعيم الثغر.

وأكد زوران، لرئيس النادى أنه يرغب فى عدم الاستمرار فى مهام عمله والعودة لبلادة فى هذا التوقيت، وأصر على هذه الرغبة، مشيرا إلى أنه يسعده العودة لقيادة زعيم الثغر فى المستقبل، معبراً عن سعادته الكبيرة خلال فترة عمله بنادى الاتحاد السكندرى.

وبناء على ما تقدم فإن إدارة نادى الاتحاد السكندرى قد قررت توجيه الشكر للمدير الفنى زوران على مجهوداته طوال الفترة الماضية التى تولى فيها الإدارة الفنية لفريق الكرة وتتمنى له كل التوفيق فى خطواته القادمة.