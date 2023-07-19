الأهلى يستعد للإعلان عن صفقة سوزا بعد حسم جميع التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى للإعلان عن صفقة البرازيلى جوستافو سوزا، مهاجم نادى جيونبك هيونداى الكورى الجنوبى خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تم الاتفاق على جميع التفاصيل مع النادى الكورى.

وعلى الرغم من أن هناك مهاجمين آخرين تم عرضهم على إدارة الأهلى الأيام الماضية إلا أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى مارسيل كولر قرر الاكتفاء بالصفقة البرازيلية سوزا فى الهجوم على أن تتواصل الجهود الحمراء لتدعيم مراكز أخرى بالفريق.

ويمتلك النجم البرازيلى سوزا سجلا مميزًا من الأرقام الخاصة فقد انضم إلى جيونبك هيونداى الكورى الجنوبى موسم 2020 قادما من الدورى البرازيلى، حيث بدأ مسيرته فى 2014 برفقة نادى كورشوما البرازيلى.

وشارك سوزا مع جيونبك هيونداى فى 124 مباراة بجميع المسابقات، سجل 51 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة.

إجمالا خاض سوزا برفقة الأندية التي لعب لها 262 مباراة، سجل 85 هدفًا وصنع 21.

ونافس سوزا على هداف دورى أبطال آسيا الموسم الماضى، حيث حل فى المركز الثانية برصيد 8 أهداف بفارق هدف وحيد عن مايكل أولونجا مهاجم الدحيل القطرى.

ولد جوستافو يوم 29 مارس 1994، في ساو باولو ويلعب في مركز المهاجم في نادي جيونبوك الكوري الجنوبي.

وانتقل سوزا إلى نادي كورينتثيانز البرازيلي ولعب 30 مباراة وسجل 5 أهداف.

ولعب في كورينثيانز في الفترة من 2016 - 2020، لكن تخللها العديد من الإعارات كانت أهمها اللعب مع نادي إنترناسيونال، لكنه لم يشارك في أي مباراة.