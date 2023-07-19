شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة حرس الحدود الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره حرس الحدود فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من السبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى، فى مباراة تحصيل حاصل للفريقين، بعد نجاح الأهلى فى حسم درع الدورى بشكل رسمى، ولحرس الحدود الذى هبط إلى دورى المحترفين بشكل رسمى أيضا.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 54 مباراة، فاز فى 41 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 103 أهداف وتلقت شباكه 30 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 35 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة، والدورى المصرى مرة.

وتشهد نهاية مباراة اليوم بين الأهلي وحرس الحدود احتفالية تسلم درع الدوري والاحتفال بعودة البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، لاسيما بعد الاتفاق بين الأهلي واتحاد الكرة على تأجيل استلام درع الدوري لحين الانتهاء من مباراته ضد حرس الحدود بناءا على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويبحث الأهلي الفوز على حرس الحدود الليلة، بحثا عن الوصول للنقطة 84 في صدارة ترتيب الدوري المصري، ومواصلة الانتصارات وإنهاء الموسم بلا هزيمة والبحث عن تحقيق إنجاز ورقم قياسي من خلال الوصول للنقطة 90 في نهاية المسابقة وكسر الرقم القياسي المسجل كأعلى نقاط في موسم واحد والتي وصلت إلى 88 نقطة في موسم 2017 / 2018.

وطالب مارسيل كولر لاعبي الأهلي بضرورة التركيز وضرورة تقديم كل ما لديهم داخل الملعب وتحقيق الفوز على الحرس، وعدم الانشغال بالأجواء الاحتفالية بعد المباراة، وضرورة تقديم أداء مشرف استمرارا لسلسة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وأنه لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز.

وحرص كولر على عقد محاضرة مع لاعبي الأهلي خلال اليومين اللذين سبقا مباراة الحرس شرح لهم بعض الأمور الفنية والخططية المطلوب تنفيذها في مباراة اليوم، وشرح خطة المباراة ومشاهدة بعض الفيديوهات الخاصة بالفريق العسكري وطريقة اللعب التي يعتمدوا عليها، من أجل دراسة الخصم بشكل جيد واختيار طريقة اللعب المناسبة للتعامل مع ظروف المباراة.