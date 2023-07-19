شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 19 /7 /2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 19 يوليو 2023، هى خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، تشهد أهم الأخبار التى شهدتها الساحة على مدار اليوم.

أوسوريو يستقر على محمود علاء لقيادة دفاع الزمالك فى البطولة العربية

استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على منح الفرصة لـ محمود علاء العائد حديثاً للفريق الأبيض.

س & ج.. هل دخل الأهلى فى مفاوضات مع المغربى رضا سليم؟

دخل النادى الأهلى فى مفاوضات مع الجيش الملكى لحسم صفقة رضا سليم لاعب الجيش الملكى المغربى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

10 مصريين يتأهلون لدور الـ16 ببطولة العالم لناشئى الاسكواش والفتيات تحصدن العلامة الكاملة

واصلت البعثة المصرية لناشئى الاسكواش نتائجها المتميزة على هامش مشاركتها فى بطولة العالم المقامة حالياً فى ملبورن بأستراليا.

الأهلى يحدد برنامجا خاصا لتأهيل محمد الشناوى من إصابة الخلفية

يخضع محمد الشناوى حارس وقائد فريق الكرة بالنادى الأهلى لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

إيقاف 378 مشجعا إسماعيلاويا مباراتين فى الموسم الجديد.. وإيقاف سكر الزمالك

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة إيقاف 378 مشجعا من جماهير الإسماعيلى مباراتين.

بحضور الزوجات والأبناء.. تفاصيل احتفالية تتويج الأهلى بالدورى الليلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الأهلى مع حرس الحدود.

المصرى يطالب بزيادة الحضور الجماهيرى بنهائى كأس الرابطة أمام سيراميكا

أصدر النادى المصرى بيانا رسمياً يطالب من خلاله بزيادة أعداد الحضور الجماهيرى فى نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.