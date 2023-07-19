في برومو تقديم اللاعب.. شوبير يوضح: هل وقف إمام عاشور أمام جماهير الزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي، وتقديمه رسميا بالتيشيرت الأحمر.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، إن "سبب تأخير إعلان تعاقد الأهلي مع إمام عاشور، ليس بسبب ما تردد عن إصابة اللاعب وغيره، ولكن المفاجأة أن الأهلي بدأ المفاوضات لضم اللاعب منذ شهور، وتم عرض الأمر على كولر".

وأضاف الإعلامي: "كولر طالب الأهلي بالتعاقد مع إمام عاشور، وبسبب ذلك تم الموافقة على رحيل حمدي فتحي، وكانت المفاوضات بين الأهلي واللاعب تدور في منزل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي".

وتابع: "أمير توفيق ذهب إلى الدنمارك في العديد من المناسبات، ولكن عن طريق أوروبا لأخفاء سرية المفاوضات".

وواصل حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: " البرومو الذي ظهر أمس، والشكل اللي موجود في الاستاد والراجل اللي مغطي وجهه، زي الشبح، ده من مباراة الأهلي والزمالك، وكان الأحمر نهى كل شيء، جابوا واحد شغال في النادي الأهلي، ليقوم بهذا الدور، طبعا مش إمام اللي كان حاضر، لأن الجميع كان هيعرفه".

واختتم أحمد شوبير تصريحاته: "تم الاتفاق بين إدارتي الأهلي وميتلاند الدنماركي على إعلان الصفقة في وقت واحد، بعد انهاء التفاوض، ومقدرش أقول أن إمام كان كوبري في الدنمارك للعودة إلى الأهلي، لكن هناك بعض البنود الغريبة، مثل عدم وجود بند إعادة بيع للزمالك".