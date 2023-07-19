رابطة الأندية تعاقب جماهير الإسماعيلي بإيقاف 378 مشجعًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة، الأربعاء، إيقاف 378 مشجعًا من جماهير فريق الإسماعيلي لمباراتين في الموسم الجديد، نظرًا لما بدر منهم من تجاوزات في المباراة أمام الاتحاد السكندري لحساب المرحلة الــ34 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



ويتعلق الأمر بالمباراة التي انتهت بفوز الإسماعيلي على الاتحاد السكندري 4-1، السبت الماضي في الدوري المصري.



وذكر المركز الإعلامي لرابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأربعاء، أن لجنة المسابقات قررت أيضًا إيقاف كل من حاتم محمد سكر لاعب الزمالك لمباراة وعبدالله مجدي لاعب بيراميدز لمباراة، بسبب الطرد.



كما تقرر تغريم نادي الداخلية 20 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني واللاعبين البدلاء إلى أرضية الملعب للاحتفال بالهدفين الثالث والرابع خلال مباراة الفريق التي انتهت بالفوز على أسوان 4-2، الجمعة الماضي في الدوري المصري.

إيقاف لاعب الزمالك:



كما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف كل من حاتم محمد سكر لاعب الزمالك مباراة وعبدالله مجدي لاعب بيراميدز مباراة للطرد.

تغريم الداخلية:



قررت لجنة المسابقات تغريم نادي الداخلية ٢٠ ألف جنيه بسبب عدم اتباع التعليمات، بعد نزول الجهاز الفني واللاعبين إلى ملعب المباراة للاحتفال بالهدف الثالث والرابع خلال مباراة فريقهم أمام أسوان.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قد حقق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الأربعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز بنتيجة 4 - 1.

في سياق آخر عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا انتهي في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الإثنين أسفر عن القرارات الآتية:

اعتماد تعليمات وشروط القيد للموسم الجديد والتي تبدأ من يوم 27 / 7 / 2023.

تقديم مذكرة إلي لجنة الانضباط بشأن السيد / سمير موسى، رئيس نادي الزرقا، فيما بدر منه من تجاوز تجاه مجلس الإدارة.

اعتماد تنظيم دوري الكرة النسائية مواليد 2004 و2009:



تمت مناقشة مقترحات أندية القسمين الثاني والثالث بشأن دورى المحترفين، وتقرر تكليف إدارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات والنطاق الجغرافي والنفقات المالية عند إصدار شروط المسابقة للموسم الجديد 2023/ 2024.

استمع مجلس الإدارة لعرض السيد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام و تقريره عن الفترة الماضية وخطته للاستعداد للموسم الجديد، وما يشمله من تدريب الحكام سواء في الملعب أو على تقنية حكم الفيديو المساعد و سيقوم السيد بيريرا بعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد نهاية الموسم لعرض كل هذه الأمور على الرأى العام.