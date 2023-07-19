محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة كارلسرو ودياً

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الأماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيله لمواجهة نظيره كارلسرو الألماني ودياً.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:-

حارس المري:كيهلير.

الدفاع: برادلي، كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

الوسط: ألسكندر أرنولد، كلارك، سوبوسلاي.

الهجوم: دياز، صلاح، نونيز.

ويستعد نادي ليفربول الإنجليزي لخوض أولى مواجهاته الودية أمام نظيره نادي كارلسروه الألماني في إطار الاستعدادات والتحضيرات للموسم المقبل تحت قيادة المدرب يورجن كلوب.

ويترقب بكل شغف عشاق الساحرة المستديرة متابعة لقاء الريدز الأول له بعد غياب، وذلك بعد أن تم تعزيز الفريق خلال الميركاتو الصيفي بعدد من الصفقات وتحديدًا في خط الوسط أبرزها أليكسيس ماك أليستر، ودومينيك سوبوسلاي.

ويقضي نادي ليفربول 10 أيام في ألمانيا سيخوض خلالهم مواجهتين وديتين أمام نادي كارلشروهر وجرويتر فورت.

وخاض النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك انطلاق الموسم الكروى الجديد 2023-2024.

ويستعد محمد صلاح لخوض موسمه التاسع فى البريميرليج، بعدما سجل النجم المصرى ظهوره فى 8 مواسم سابقة بالدوري الإنجليزي بقميص فريقى تشيلسى وليفربول.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع عشر فى قائمة أفضل الهدافين فى تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 139 هدفا سجلها خلال مشاركته فى 231 مباراة بالمسابقة.

ويبقى النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، على موعد مع تحديات مهمة تنتظره مع فريقه الريدز خلال الموسم الجديد 2023-2024 حيث أن التحدى الأول والأهم يتمثل فى صعود صلاح للمركز الرابع فى قائمة أفضل الهدافين فى تاريخ ليفربول فى موسم 2023-2024، حيث يمتلك صلاح 186 هدفاً فى 304 مباريات، يحتل بها المركز الخامس فى قائمة أفضل الهدافين فى تاريخ الريدز، بالتساوى مع ستيفن جيرارد.

ويحتاج صلاح إلى تسجيل 42 هدفاً حتى يعادل بيلى ليديل كرابع أفضل هداف فى تاريخ ليفربول.

وأيضا يستهدف صلاح تسجيل 47 هدفاً فى موسم واحد، ليُعادل الرقم القياسى لإيان راش، أسطورة ليفربول فى الثمانينيات، والذى سجل 47 هدفاً فى موسم واحد (1983-1984) في رقم قياسي لم يكسر بعد.