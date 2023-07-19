منتخب مصر للسيدات بسمة أمل بعد سقوط تاريخي وفشل مونديالي

ياسر رشاد - القاهرة - لم يتأهل منتخب مصر للسيدات لكأس العالم النسائي 2023 في استراليا ونيوزيلندا، ليواصل ابتعاده عن المحافل العالمية، خوفًا من العامل الاجتماعي، ليحاول من جديد صناعة الظهور الأول بعد تعديل وعقب سقوط تاريخي وفشل مونديالي.

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نجح منتخب المغرب في التأهل لكأس العالم للسيدات ليكون أول منتخب عربي يتأهل للمونديال، ليتساءل الجمهور أين منتخب مصر ولماذا لا يتأهل للمحافل العالمية.

أين منتخب مصر للسيدات ؟

يحتل المركز الـ ٨٨ في التصنيف العالمي والمركز الـ 13 على مستوى منتخبات قارة أفريقيا بـ 1229.98 نقطة

وكان التصنيف الأعلى لسيدات المنتخب المصري هو رقم 58 عالميًا والذين وصلا له في عام 2005.

وبالرغم أن منتخب مصر للسيدات أرتفع ترتيبه في التصنيف على مستوى قارة أفريقيا وعالميًا لكنه لم يتأهل لكأس العالم المقامة في استراليا ونيوزيلندا بتنظيم مشترك.

سقوط تاريخي لمنتخب مصر للسيدات

تم إلغاء منتخب مصر للسيدات في عام ٢٠١٦، وخرج من التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بداية من شهر يونيو لعام 2018 لكنه عاد من جديد للظهور في ديسمبر لعام ٢٠٢١.

لماذا يفشل منتخب مصر للسيدات في التأهل للمحافل العالمية

تأسس منتخب مصر للسيدات لكرة القدم في عام 1999، ومن بعد تأسيس الاتحاد كانت بداية تأسيس الأندية على عكس ما يحدث في الدول الأخرى، لكن الغريب في الأمر أن أندية الأهلي والزمالك الأكثر شعبية في مصر لم تعلن عن فريق نسائي حتى الآن

حتى الآن يرى المجتمع المصري أن كرة القدم لعبة ذكورية ولا يجب أن يلعبها النساء، والذي يسبب أيضًا صعوبة في ظهور منتخب مصري للسيدات قادر على المنافسة في اللعبة.

شهدت السنوات الأخيرة تقدم وتطور كبير في كرة القدم النسائية في أفريقيا وحول العالم ولكن بقي منتخب مصر بعيدا تماما عن التأهل وعن كأس أمم أفريقيا لمدة 19 عاما، لكن بدأ الاتحاد المحلي للعبة في الاهتمام به بشكل أكبر من الفترات السابقة.

أصبح الهدف الآن هو بناء منتخب قوي قادر على الظهور بأفضل مستويات وفي المحافل العالمية، بعدما لم يظهر كأس العالم للسيدات في الخطط يومًا.

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