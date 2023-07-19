أوباميانج يقترب من مارسيليا الفرنسى بالصيف الحالي

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب نادى أولمبيك مارسيليا الفرنسى من إتمام تعاقده مع الجابونى إيميريك أوباميانج مهاجم تشيلسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفى المتخصص فى أخبار الانتقالات بشكبة "سكاى سبورتس" أن مارسيليا اتفق مع أوباميانج على ضمه بعقد لمدة 3 مواسم.

وواصل أن المفاوضات بين مارسيليا وتشيلسى لن تكون معقدة وتسير بشكل جيد بين الطرفين.

كما كشفت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تبلغ 6 ملايين يورو هذا الصيف للنادي الفرنسي وسيجري اللاعب الفحص الطبي خلال ساعات قليلة مقبلة.

ولم يشارك أوباميانج مع تشيلسى بشكل مستمر ولعب 22 مباراة مع تشيلسى بكل المسابقات الموسم الماضي 2022-2023، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

وكان نادي الشباب السعودي في صراع لضم اللاعب مع نظيره الأهلي من أجل التعاقد مع النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، ضمن خطة دعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.