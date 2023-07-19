منتخب عربي وحيد.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للسيدات 2023

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق بطولة كأس العالم للسيدات 2023 غدًا الخميس الموافق 20 من شهر يوليو الجاري، والتي تستمر حتى 20 من شهر أغسطس المقبل بنفس العام الجاري.

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تفتتح مباريات كأس العالم للسيدات بمواجهة نيوزيلندا أمام نظيره النرويجي، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، حيث إن مباريات البطولة تقام في التوقيت الصباحي نظرًا لاختلاف التوقيت ما بين توقيت مصر والتوقيت في أستراليا المستضيفة للبطولة.

المنتخب المغربي سنة أولى مونديال والأول عربيًا:

يشارك في كأس العالم للسيدات منتخب عربي وحيد وهو المنتخب المغربي الذي يوجد في المجموعة الثامنة والأخيرة، والتي تضم كلًا من كولومبيا وألمانيا ومنتخب كوريا الجنوبية.

منتخب المغرب هو أول منتخب عربي يشارك في كأس العالم للسيدات، وضمن 8 منتخبات تشارك للمرة الأولى في المونديال وهي البرتغال وجمهورية أيرلندا وفيتنام والفلبين وهايتي وبنما وزامبيا.

أمريكا الأكثر مشاركة مع 6 دول:

وتتمتع 7 دول بالأكثر حضورًا في المونديال وهي منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والبرازيل ونيجيريا واليابان والسويد والنرويج.

أول نسخة تقام بتنظيم مشترك:

وتعد بطولة كأس العالم للسيدات هي الأولى التي يتم تنظيمها بشكل مشترك بين دولتين هما أستراليا ونيوزيلندا، وستقام المباريات على 10 ملاعب في 9 مدن، 6 منها في أستراليا.

حصلت مدينة سيدني على ملعبين كأكثر مدينة تقام فيها مباريات، على أن تحظى نيوزيلندا باستقبال المواجهة الافتتاحية.

المشاركين في كأس العالم للسيدات:

تقام بطولة كأس العالم للسيدات كل 4 سنوات ويلعب فيها 32 منتخبًا نسائيًا ممثلين منتخبات بلادهم بعد تأهلهم في التصفيات المؤهلة، ويشارك في البطولة 32 منتخبًا للمرة الأولى بزيادة ثمانية فرق عن كأس العالم السابقة التي أقيمت في فرنسا عام 2019، بعدما كانت بنظام 24 منتخبًا.

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للسيدات:

أعلن إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، زيادة إجمالي قيمة الجوائز بنسبة 300٪ إلى 150 مليون دولار، والتي وصلت إلى ثلاثة أضعاف عن مونديال 2019.

مجموعات كأس العالم للسيدات 2023

نيوزيلندا والنرويج والفلبين وسويسرا في المجموعة الأولى.

وأستراليا وأيرلندا ونيجيريا وكندا في المجموعة الثانية.

اليابان وإسبانيا وكوستاريكا وزامبيا في المجموعة الثالثة.

هايتي والدنمارك والصين وإنجلترا في المجموعة الرابعة.

البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام وهولندا في المجموعة الخامسة.

بنما وفرنسا وجامايكا والبرازيل في المجموعة السادسة.

جنوب أفريقيا وإيطاليا والأرجنتين والسويد في المجموعة السابعة.

كوريا الجنوبية وألمانيا والمغرب وكولومبيا في المجموعة الثامنة.

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