كروس: كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة مباراة خاصة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن رأيه فيما يحص مباراة برشلونة الودية، والمقرر لها الأحد من نهاية الشهر الجاري.

وعلق كروس على اعتبار مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة مباراة ودية، حيث قال: "الكلاسيكو مباراة خاصة، لا أعتبرها ودية، لا يمكن أن نعتبرها هكذا".

وأضاف: "أظن أن هذا النوع من المباريات يمكننا الاستفادة منه بشكل خاص للعودة سريعًا إلى الأجواء قبل بداية الموسم الجديد".

وأكمل: "قبل خوض لقاء الكلاسيكو، سنلعب مباراتين وديتين قويتين (ميلان ومانشستر يونايتد)، كما أرغب في أن نؤدي بصورة جيدة أمام برشلونة لأنها مهمة لجماهيرنا في أمريكا".

وتابع: "من المهم أن نكون في أمريكا بهذا الوقت، لأنها الفرصة الوحيدة لنا".

وأضاف: "نلعب الموسم في إسبانيا والبلدان المجاورة الأخرى، لكن من الجيد رؤية جماهيرنا هناك في الصيف، لأنهم كثيرون في أكثر من ولاية".

بينما تطرق للحديث عن فترة الإعداد، فقال: "يجب علينا أن نركز خلال تلك الفترة لأنها تفيدنا طوال الموسم، إذا أعددنا أنفسنا بشكل جيدة ستكون مفيدة مع منافستنا على الكثير من البطولات".

واستطرد: "أرغب في أن نظهر بمستوى جيد في مباراتنا الأولى بعد التدريبات التي خضناها في الأيام الأخيرة، من أجل استعادة حساسية الملعب، مع الأجواء الرائعة في الملاعب الأمريكية".

واختتم الدولي الألماني تصريحاته: "اللعبة دائمًا تتطور في الولايات المتحدة الأمريكية، سينظمون كأس العالم 2026، لذلك اعتقد أن لديهم خطة للتحسن ويعملون بجد من أجل ذلك من خلال الصفقات القوية لأنديتهم مثل ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس".