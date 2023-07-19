وزير الرياضة يُنهي أزمة بدلات سفر بعثة المنتخب الوطني للمصارعة بالمجر

ياسر رشاد - القاهرة - في أطار المتابعة المستمرة والمتواصلة لكافة البعثات الوطنية الرياضية بالخارج

الأربعاء 19/يوليو/2023 - 06:41 م 7/19/2023 6:41:26 PM

أنهى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أزمة بدلات سفر بعثة المصارعة المشاركة بمعسكر الإعداد الدولي، والذي يقام خلال الفترة من (15-30) يوليو الجاري بدولة المجر، استعدادًا لبطولة العالم القادمة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على متابعة الأمور كافة التي تخص المنتخب الوطني للمصارعة في المعسكر، والتواصل المستمر مع اللاعبين والمدربين والمسئولين عن البعثة، لتقديم الدعم اللازم لضمان التنفيذ الجيد للمعسكر وتوفير الظروف المناسبة وتهيئة الأجواء للاعبي المنتخب.

وحرص "صبحي" على تشجيع اللاعبين ومؤازرتهم وتقديم الدعم النفسي لهم وتذكيرهم بأهمية التمثيل الرياضي المشرف لوطنهم، ودورهم الكبير في تعزيز صورته الإيجابية، واعتلاء منصات التتويج ورفع العلم المصري في مختلف المسابقات الرياضية المحلية والدولية.

وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت بعض الشائعات والاستفسارات من قبل لاعبي المنتخب الأول للمصارعة المشارك بمعسكر الإعداد الخارجي بطولة المجر عن عدم إمكانية صرف مصروف الجيب الخاص بهم من قبل الاتحاد

وعلى الفور تدخل وزير الشباب والرياضة ووجه المسؤولين بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ مالية للاعبين بالمعسكر الخارجي من قبل رئيس البعثة على أن يتم تسوية المبالغ فور عودة البعثة من الخارج، حيث اعتمد رئيس اتحاد المصارعة شيكًا ماليًا للسيد / أحمد راشد، رئيس البعثة المصرية بالخارج ومن ثم صرف المبالغ المالية المستحقة لهم.

وتوجه اللاعبون والأجهزة الفنية بالشكر لوزير الشباب والرياضة على سرعة تدخله في الأمر وإنهاء الأزمة، مؤكدين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية في رياضة المصارعة.