ليفربول يحسم موقفه من رحيل دياز للهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم ليفربول الإنجليزي موقفه من انتقال لويس دياز نجم الفريق الأول لكرة القدم للهلال في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد العرض الضخم الذي قدمه النادي السعودي في الساعات القليلة الماضية.

اقرأ أيضًا..

عرض الهلال لضم لويس دياز

عرض نادي الهلال مبلغ 50 مليون يورو لضم لويس دياز نجم نادي ليفربول، على أن يوقع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم مع أزرق الرياض.

موقف ليفربول من رحيل لويس دياز

لا يوافق ليفربول في الفترة الحالية على رحيل لويس دياز عن صفوف الريدز والانتقال لنادي الهلال، ولا يفكر الفريق الإنجليزي في رحيل اللاعب خلال الفترة الحالية عن صفوف الفريق.

ويرفض يورجن كلوب مدرب الريدز رحيل دياز عن صفوف الفريق خاصة وأنه جزء من خطط المدرب الألماني طويلة المدى.

يريد ليفربول بقاء لويس وأن يكون جزءًا من الفريق هذا الموسم على الرغم من المكالمات السعودية.

ينتهي عقد لويس دياز مع ليفربول في 30 يونيو من عام 2027، ويتبقى له 4 مواسم مع الريدز.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365 الإلكترونية اضغط هنا