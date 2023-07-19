فيرمينيو يقود تشكيل الأهلي لمواجهة شتولفيلدن المجري

ياسر رشاد - القاهرة - يقود النجم البرازيلي الدولي روبيرتو فيرمينيو تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة فريق شتولفيلدن المجري، في أولى مباريات الفريق الودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد 2023-2024.

تشكيل الأهلي لمواجهة شتولفيلدن المجري

يتواجد روبيرتو فيرمينيو على رأس تشكيل الأهلي لمواجهة شتولفيلدن المجري، ويعاونه ادوارد ميندي في حراسة المرمى مع وجود سميحان النابت وفهد الرشيدي وعبدالله عطيف، خماسي الفريق الجديد في الميركاتو الصيفي الحالي.

في حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي وفهد حمد وعبدالباسط هندي وعلي الأسمري.

في خط الوسط: إبراهيم الزبيدي وعبدالله عطيف.

في الوسط الهجومي فهد الرشيدي وسميحان النابت ورياض بودبوز.

في خط الهجوم روبيرتو فيرمينيو.

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