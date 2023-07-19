برشلونة يعلن قائمته لمعسكر أمريكا قبل انطلاق الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن قائمته للمعسكر التدريبي المقرر إقامته في أمريكا.

وتضم قائمة برشلونة 32 لاعبًا، من ضمنهم 7 لاعبين من فريق الشباب، كما تواجدت الصفقات الجديدة، مثل الألماني إلكاي جوندوجان، والمدافع إينيجيو مارتينيز، وأوريول روميو.

ضمت قائمة برشلونة في معسكر أمريكا 32 لاعبًا، وهم كالآتى:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: رونالد أروخو، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي، جوليان أروخو، سيرجينيو ديست، كليموه لينجليه، إينيجو مارتينيز، ميكا فايي، أليكس فالي.

الوسط: جافي، بيدري، فرانك كيسيه، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، أوريول روميو، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، أليكس جاريدو.

الهجوم: عثمان ديمبلي، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، فيران توريس، رافينها، عبدالصمد الزلزولي، لامين يامال.

وشهدت قائمة برشلونة فى معسكر أمريكا على تواجد الصفقات الجديدة إلكاى جوندوجان، إينيجو مارتينيز والوافد الجديد اليوم، أوريول روميو، فيما شهدت القائمة على استبعاد لاعب الوسط نيكو جونزاليس الذي تم إبلاغه بأن مشاركته مع البارسا في الموسم المقبل غير مضمونة.

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي، يوم الجمعة الموافق 22 يوليو، على استاد "ليفايز ستاديوم"، ثم سيخوض مواجهة ودية أخرى أمام أرسنال الإنجليزي يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو على استاد "سوفي ستاديوم".

ثم يلتقي فريق برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو ودي يوم الجمعة الموافق 29 يوليو، ثم يختتم جولته الصيفية بمواجهة ميلان الإيطالي، يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس المقبل، على استاد "أليجانت ستاديوم".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024 في الدوري الإسباني "الليجا"، يوم 12 أغسطس المقبل.

يذكر أن كشف نادي ريال مدريد قائمة الملكي المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض المعسكر التحضيري للموسم المقبل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

يخوض ريال مدريد في معسكر بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض المعسكر الإعدادي، بوجود الصفقات الجديدة.

ونجح ريال مدريد في حسم صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية بضم جودي بيلينجهام وخوسيلو، وتم ضم الثنائي في القائمة.



وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتى:

في حراسة المرمى: كورتوا - لونين - بينيرو - فران.

في خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - ألابا - ناتشو - أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجير - فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - أردا جولر - نيكو باز.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيما دياز.