كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع برشلونة بنظيره ريال مدريد، في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد 2023/2024.

ويرغب قطبي الكرة الإسبانية في الخروج بأقصى استفادة من المباراة، وذلك ليكون أفضل استعداد للموسم المقبل.

موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ينطلق كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الثانية عشر من مساء الـ 30 من الشهر الجاري، والتي يستضيفها ملعب دالاس كاوبويز بأمريكا.

ومن المقرر أن يُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة القنوات الناقلة للمباراة المهمة.

وكان برشلون قد نجح في الفوز ببطولة الدوري الإسباني "الليجا"، بالإضافة إلى كأس السوبر، بينما توج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي.