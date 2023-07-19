شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشريعى: أحمد عيد لا يرد على اتصالاتنا واللاعب من حق إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى أنه خاطب نادى الزمالك واتحاد الكرة لتفعيل عقد أحمد عيد مع النادى البترولى، مشيراً إلى أنه يوجد بند فى عقد اللاعب بنية البيع ودفع 3 ملايين جنيه، مقابل انتقاله نهائيا للفريق البترولى.

وكشف رئيس نادى إنبى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج اللعبة الحلوة عن انقطاع أحمد عيد عن تدريبات الفريق منذ انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وواصل: "لا توجد أزمات مع نادى الزمالك بشأن أحمد عيد واللاعب من حق إنبى وفقا لعقد الإعارة المبرم بين الطرفين، ونجحنا فى تكوين فريق قوى بعد رحيل أكثر من عنصر أساسى فى الفريق، وتامر مصطفى المدير الفنى كوّن توليفة جيدة وخلطة قوية لإنبى".

واختتم رئيس إنبى حديثه قائلا: "وقولا واحدا محمد حمدى لاعب نادى إنبى ليس للبيع داخل مصر، وهناك عروض من إسبانيا والبرتغال".

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا كبيرا على قطاعى الناشئين، مؤكدا أن البراعم صورة مشرفة لتاريخ إنبى، ويعد أحد أفضل القطاعات الرياضية داخل مصر، على حد تعبيره.