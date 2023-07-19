شكرا لقرائتكم خبر عن عمر معوض يقضى معايشة مع ريال بيتيس الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر سيد معوض جناح الأهلى الشاب لفترة معايشة فى نادى ريال بيتيس الإسبانى لمدة شهر، خلال الفترة من 14 يوليو الجارى حتى منتصف أغسطس المقبل، فى ظل قناعتهم بإمكانيات لاعب الأهلى الشاب.

وتلقى النادى الأهلى خطابا من نادى ريال بيتيس يطلب فيه خضوع عمر معوض لفترة معايشة لمدة 30 يوما وهو ما وافق عليه مسئولو القلعة الحمراء وسافر اللاعب منذ أيام للتدرب مع الفريق الإسبانى.

ويتدرب عمر معوض حاليا مع فريق "ب" فى نادى ريال بيتيس من أجل تقييم مستوى اللاعب الشاب قبل حسم موافقة مع التعاقد معه بشكل نهائي أو صرف النظر عنه.

وسبق وخاض عمر معوض فترة معايشة في البرتغال منذ فترة قبل أن يعود إلى صفوف الأهلي.

ولم يشارك عمر معوض مع الفريق الأول بالنادى الأهلى، رغم امتلاكه إمكانياته فنية عالية، ويعد من أهم اللاعبين فى فريق 2006 بقطاع الناشئين فى القلعة الحمراء.